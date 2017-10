"Die Reihen lichten sich", sagt Dr. Thomas Holtmeier. Denn erste Erkältungen sind bereits im Umlauf. Wohlgemerkt Erkältungen, keine Grippeerkrankungen!

Weiden/Neustadt/WN. Trotzdem ist genau jetzt die richtige Zeit, um sich gegen den Grippevirus impfen zu lassen. Warum, das erklärt der Leiter des Gesundheitsamtes am Landratsamt Neustadt im Interview.Dr. Holtmeier: Genau jetzt. Das ist noch rechtzeitig vor Beginn der Influenza-Saison, so dass der Patient noch Antikörper bilden kann. Denn die meisten Influenza-Meldungen erreichen uns in der Regel im neuen Jahr, obwohl es im Dezember schon mal vereinzelte Fälle geben kann.Da sind zum einen die sogenannten Risikogruppen. Dazu zählen alle Personen ab 60 Jahren und Menschen mit chronischen Erkrankungen, wie beispielsweise Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Leiden oder Immunschwäche.Das alles fällt unter die sogenannten Indikationsimpfungen. Wenn eine Person ein erhöhtes Risiko hat, dass sich bei ihr im Falle einer Influenza Komplikationen einstellen. Das gilt interessanterweise auch für Schwangere. Auch sie sollten sich nach den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission vorsorglich gegen Grippe impfen lassen.Das fällt unter die sogenannte berufliche Indikation. Diese Personen sollten sich ebenfalls impfen lassen. Das gilt zum Beispiel für Ärzte, Krankenschwestern, aber auch für Lehrer oder Kindergärtnerinnen. Und dann gibt es noch eine weitere Personengruppe, bei der eine Impfung empfohlen wird, obwohl es hier nicht nur vorrangig um den Schutz der geimpften Person geht.Manche chronische Krankheiten sind nicht nur mit einem höheren Komplikationsrisiko einer Influenzaerkrankung verbunden, sondern auch noch mit einer Beeinträchtigung der Immunabwehr. Bei diesen Personen ist der Schutzeffekt der Grippeimpfung nicht ganz so hoch. Davon betroffen sind zum Beispiel Dialysepatienten. In solchen Fällen ist es sinnvoll, dass sich auch die Haushaltsangehörigen gegen Grippe impfen lassen, damit diese daheim nicht zur Infektionsquelle werden.In dieser Saison noch nicht. Die Grippeimpfung ist aber für die nächste Woche vorgesehen.