(hcz) Über die Entwicklung des Stadtteils Weiden-West "von der Gartenstadt zum Gewerbegebiet" referierte Dr. Sebastian Schott vor den Mitgliedern des Heimatrings. Nördlich des Weidingbachs und westlich der Autobahn erstrecke sich das 5,5 Quadratmeter große Gebiet, das allerdings nur fünf Prozent der Weidener Bevölkerung beherberge.Mittelpunkt sei die Kirche Maria Waldrast, deren Vorläufer die 1748 als Holz- und 1776 als Steinkirche erbaute "Wieskapelle" in der Weißenburgstraße gewesen sei. Diese sei 1934 abgerissen und im Weidener Westen neu errichtet worden. Die heutige Kirche Maria Waldrast sei ab 1965 erbaut worden.Zur Wohnbebauung berichtete der wissenschaftliche Mitarbeiter des Stadtmuseums aus einer Festschrift von 1958. Dort hieß es, dass "bereits ab 1928 einzelne Familien der ärmsten Bevölkerungsschichten im Pressather Wald versucht" hätten, Eigenheime zu erbauen. Diese, anfänglich primitiven Behelfswohnstätten seien durch zähen Fleiß inzwischen zu schmucken Wohnhäusern und der "einst so verrufene Stadtteil zur Gartenstadt" geworden.1925 habe der Gastwirt Michael Strehl eine Bierhalle mitten im Pressather Wald errichten wollen, was ihm jedoch als "Schwarzbau" untersagt worden sei. 1933 habe Georg Forster einen kleinen Kolonialwarenladen im Stadtteil eröffnet. Noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs sei der "Pressather Wald" an das Stromnetz angeschlossen worden. Ein Begehren der gleichnamigen Siedlergemeinschaft nach dem Krieg, den Stadtteil in "Waldrast" umzubenennen, scheiterte. Schott berichtete von der Gründung des Vereins "Unter uns", der Schützengilde "Wilhelm Tell", der Fußballabteilung Weiden-West des SV, aus der später der VfB Weiden-West hervorging, und der Gründung des Vereinskartells.Die Hans-Schelter-Schule sei von Architekt Dieter Böhm 1974 erstellt. 1962 sei der Waldfriedhof seiner Bestimmung übergeben worden. Inzwischen sei der Stadtteil Weiden West geprägt von den Industriegebieten West I , II und III. Auf Letzterem befänden sich die Philatelie, das Logistikzentrum von Witt und das Druckzentrum des "Neuen Tags". In Planung sei West IV auf einem 70 Hektar großen Waldgebiet. Nach der erfolgreichen Sanierung der Mülldeponie sei aus dem Stadtteil ein attraktives Wohngebiet und ein beliebter Standort für Gewerbe und Industrie geworden, schloss der Referent.Heimatring-Vorsitzender Günther Magerl dankte Dr. Schott mit einer Flasche "Heimatring-Wein", die Delegierten mit lang anhaltendem Applaus. Magerl wies auf den Tagesausflug nach Würzburg am 6. August hin. Anmeldungen für die Fahrt mit interessantem Programm sind noch möglich. Das Gartenfest des Heimatrings wird am 11. Juli steigen, kündigte Magerl an und der "Tag der Heimat" am 16. September. Schirmherr Bürgermeister Jens Meyer wird unter dem Motto "Heimat - ein wertvolles Gut" die Festansprache halten.Margareta Czichon kündigte für den Obst- und Gartenbauverein an, dass der Schau- und Lehrgarten am Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 17 Uhr für alle Blumen- und Pflanzenfreunde geöffnet ist. Auch Holunderkönigin Jana wird vor Ort sein. Edith Schimandl lud zur Sonnwendfeier des Oberpfälzer Waldvereins auf die "Dekan-Pfeiffer-Ruhe" (Steinerner Tisch oberhalb des "Heindlkellers") ein. Am 21. Juni ab 21 Uhr werden "Chorisma" und Stadtheimatpfleger Günter Alois Stadler die Feier gestalten.