Drängler hinter Zivilstreife: 3000 Euro

Der Polofahrer fuhr so dicht auf, dass der Vordermann das Kennzeichen nicht mehr ablesen konnte. Selbst das VW-Emblem im Kühlergrill war nicht mehr zu sehen. Das Ganze mit über 160 Sachen. Geschehen auf der Autobahn A 93 in Richtung Süden, auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt/WN, am 13. Februar um 10.01 Uhr.

Das ist deshalb so genau bekannt, weil der Drängler ausgerechnet ein Zivilfahrzeug der Verkehrspolizei Weiden attackierte. Jetzt erntete er die Quittung vor Gericht: Der Amtsrichter in Weiden verurteilte den 42-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth zu 3000 Euro Geldstrafe und einem Monat Fahrverbot.Die Polizisten erinnern sich noch gut an die Streifenfahrt. Sie befanden sich mit ihrem Wagen auf der linken Fahrspur, als von hinten der VW Polo mit schneller Geschwindigkeit heran preschte. Die Beamten hatten keine Möglichkeit, auf die rechte Spur zu wechseln, da diese durch langsam fahrende Lkw besetzt war. Der Polofahrer blieb auf dem Gas, fuhr weit über 160 km/h.Sein Pech: Das Dienstfahrzeug verfügt über das Verkehrsüberwachungssystem "Pro Vida 2000", ein beweissicheres Video-Daten-System. Die Beamten schalteten die Videoanlage ein und zeichnete mit der Heckkamera die Verkehrsverstöße des Polo-Fahrers.Zu sehen ist, wie der 42-Jährige extrem dicht auffährt und die Lichthupe betätigt. Erst nach 1500 Metern gibt der Polofahrer auf - und wird herausgewunken. Noch vor ließen die Beamten den Film laufen. Das Vergehen: versuchte Nötigung. Die Verkehrspolizei weist auf die Faustformel hin: "Abstand gleich halber Tacho".