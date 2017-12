Die Lieder klingen wie alte Hausmusik. "D'Raith-Schwestern" machen aus der Max-Reger-Halle eine gemütliche Weihnachtsstube.

Susi hat schon als Fünfjährige dem Familien-Nussknacker den Kiefer gebrochen. Wer aber jetzt glaubt, das Konzert wäre ebenso krachert wie das geknackte Holzgebiss, der irrt gewaltig. Susi und Tanja, die "Raith-Schwestern", geben sich in ihrem "Altbayerischer Advent"-Programm ganz staad.Kitschig sind die Songs, die wie alte Hausmusik und deshalb wie aus der Zeit gefallen klingen, jedenfalls nicht. Die Bühne wirkt karg. Links die beiden Schwestern, rechts Gitarrist Andi Blaimer und Kontrabassist Robert Bischof. Dazwischen steht eine Leinwand, die wie eine Trennwand wirkt. Auf ihr sind Tanjas winterliche Naturfotografien zu sehen.Es wird regelmäßig zweistimmig gesungen, wobei die beiden Schwestern diese Vortragsform in Vollendung auskosten. Oft interpretieren die beiden getragene Weisen, die sie schon als Kinder gesungen haben. Auch heute in Oberpfälzer Mundart.Bei fast allen Liedern herrscht nahezu andächtige Stille im Gustl-Lang-Saal. Dazwischen viel Applaus für die ungekünstelten Darbietungen. Das Konzert ist völlig "White Christmas"-frei, dafür unheimlich gefühlvoll. Während Susi ständig von der Gitarre zum Hackbrett wechselt und zurück, quetscht Tanja aus ihrer Steirischen die schönsten Akkorde. Das Quartett braucht keine Bass-Booster und Equalizer. Es sitzt nur da, zupft Saiten oder drückt Knöpfe. "Da Blaimer" ist fürs G'schichtenerzählen zuständig. Nach jedem zweiten, dritten Musikstück, steht er auf, tritt ans Stehpult. Und er besinnt sich etwa der kirchlichen Rorate-Ämter seiner Kindheit. "Was war die langweilig, die Adventszeit." Nur einmal, als der Adventskranz in der Kirche gebrannt habe, zwei Tage vor Heiligabend, da sei ihm der Gottesdienst fast zu kurz gewesen.