Gleich dreimal ist die Weidener Polizei am Dienstag, 5. Dezember, zu Diebstählen gerufen worden. Socken, Schuhe und eine Lederjacke standen auf den Wunschlisten der drei Langfinger. Erfolgreich war jedoch keiner von ihnen. Da zwei Diebe aber abhauen konnten, bittet die Polizei um Hinweise.

Socken und eine neue Geldbörse für 27,98 Euro

Im ersten Fall hatte es der Dieb auf ein paar Schuhe in einem Schuhgeschäft in der Dr.-Seeling-Straße abgesehen. Er nahm sich gegen 15.15 Uhr ein Paar im Wert von 25 Euro aus dem Regal und versuchte, das Geschäft zu verlassen. Eine Angestellte stellte den Dieb zur Rede. Schnell gab der seine Beute heraus und eilte aus dem Geschäft. Dort schwang er sich auf sein Fahrrad und trat in die Pedale, um zu entkommen.Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen Ladendiebstahls. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961/401-320 in Verbindung zu setzen.Wenig später beobachtete ein Mitarbeiter in einer Drogerie in der Max-Reger-Straße einen 18-Jährigen aus dem Landkreis dabei, wie er die Verpackung von einem Paar Socken entfernte und diese in seine Jacke steckte. Als der junge Mann das Geschäft verlassen wollte, holte der Angestellte ihn zurück in den Laden. Bei der Durchsuchung durch die Polizei kam neben den Socken auch noch ein neuer Geldbeutel zum Vorschein. Auch diesen hatte er in der Drogerie eingesteckt.Gegen 13.30 Uhr fuhr schließlich ein Radfahrer an einem Bekleidungsgeschäft in der Max-Reger-Straße vor. Dort zog er einer Kleiderpuppe eine Lederjacke aus. Kostenpunkt 279,95 Euro. Eine Angestellte beobachtete diese Annäherungsversuche und sprach den Mann an. Der gab die Jacke heraus und entfernte sich mit seinem Fahrrad vom Tatort. Der Diebstahl scheiterte. Auch hier gilt: Hinweise an die Polizeiinspektion Weiden unter Telefon 0961/401-320.