Weiden/Luhe-Wildenau. Die Hilfsaktion "Ein Baum für Weiden" gibt es nicht mehr. Gleich drei Anlaufstellen bemühen sich um Ersatz: die Stadt, die Hypovereinsbank Weiden und Auto Häusler aus Luhe-Wildenau. Trotzdem bleibt eine Lücke.

"Die Aktion von Heike Brembs-Thoma war einfach die bessere", räumt Stadtsprecher Alois Kopp ein. Aber nach deren Wegfall habe sich der Oberbürgermeister Gedanken gemacht, was mit den zuletzt bis zu 800 von der Hilfsaktion begünstigten Kindern an Weihnachten passieren soll. "Er fand, die Kinder bedürftiger Familien sollen auch künftig an Weihnachten nicht mit leeren Händen dastehen."Deshalb erweiterte Kurt Seggewiß für 2017 die Weihnachtsaktion der Stadt. Erstmals werden neben Erwachsenen, die Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II beziehen, auch deren Kinder bedacht. "Auf Antrag gibt es 25 Euro pro Kind, so viel wie ein Geschenk auf den Wunschengeln am Baum für Weiden maximal kosten sollte", erklärt Kopp.Und so funktioniert's: Der Antrag ist bis Mittwoch, 29. November, bei der Stadt zu stellen. Darin muss der Antragsteller nachweisen, Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II zu beziehen. Dann erhält er 20 Euro für sich und 25 Euro für jedes Kind, bis maximal fünf Kinder pro Antragsteller. Das Geld zahlt die Stadt am 7. Dezember bar aus oder überweist es ab 8. Dezember auf das Konto. "Es bleibt also noch genug Zeit, ein Geschenk für den Nachwuchs zu kaufen", sagt Kopp. Es bliebe aber auch nur zu hoffen, dass die Eltern das Geld auch tatsächlich für ihre Kinder ausgeben. "Diesbezüglich lässt das Gesetz leider keine wirksame Kontrolle zu. Genau deshalb war die Aktion von Heike Brembs-Thoma, ihrer Familie und den vielen ehrenamtlichen Helfern die bessere."Neben der Stadt wollen auch die Hypovereinsbank Weiden sowie Auto Häusler in Luhe-Wildenau helfen. In deren Geschäftsräumen hängen Weihnachtswunschkarten, die auf hilfsbereite Bürger warten, die den Bewohnern der Jugendhilfeeinrichtung St. Elisabeth Windischeschenbach ein Geschenk machen wollen.Bei der Hypovereinsbank läuft die Aktion bis Mittwoch, 13. Dezember, freut sich Filialdirektor Christian Wolf. Bürger, die Wunschkarten bei Auto Häusler abholen wollen, müssen Gas geben. Es gibt sie dort bis 30. November, die Geschenke sind dort bis zum 6. Dezember abzugeben.