Bei einem Silvestermenü am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in Weiden kam es zu einer Verpuffung, bei der vier Menschen verletzt wurden.

Während des gemeinsamen Silvester-Fondue-Essens wollte die 53-jährige Gastgeberin den Heizbehälter des Fondues über der Spüle mit Brenn-Spiritus nachfüllen. Sie war davon ausgegangen, dass die Flammen darin vollständig erloschen waren, wie die Polizei informiert. Da dies nicht der Fall war, kam es zu einer explosionsartigen Verpuffung des Spiritus mit einer großen Stichflamme.Die Frau rannte durch die geschlossene Glastüre der Küche und erlitt dabei Schnittverletzungen im Gesicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht.Durch die Stichflamme wurde ihre 50-jährige Schwester, die zu Besuch war und gegenüber auf der Bank in der Küche saß, im Gesicht erheblich verbrannt. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum München-Bogenhausen.Zudem verletzte sich der 22-jährige Sohn durch die Stichflamme erheblich an Oberkörper, Rücken, Hals und Teilen des Gesichts. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann ins Klinikum nach Nürnberg. Die ebenfalls 22-jährige schwangere Tochter kam vorsorglich ins Klinikum, um eine Verletzungen auszuschließen. Ein 24-jähriger Sohn sowie ein 36-jähriger Gast, die sich ebenfalls in der Küche aufhielten, blieben unverletzt. Vor Ort waren mehrere Notärzte sowie die Feuerwehr Weiden.