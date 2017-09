Es ist ein starkes Zeichen. Am Tag nach der Bundestagswahl drehen Weidener Schüler Runden auf dem Sportplatz gegen Rassismus, Diskriminierung, Mobbing und Gewalt.

Seit fünf Jahren tragen das Elly-Heuss-Gymnasium, die Gustl-Lang-Schule und die Europaberufsschule den Titel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Mit der Teilnahme an dem Projekt setzen sich Schüler und Lehrer aktiv gegen jede Art von Diskriminierung an ihrer Schule ein. Die engagierten Schulen feierten ihr Jubiläum am Montag gemeinsam mit einem Spenden-Lauf.Jeder Schüler hatte sich dafür Sponsoren gesucht, die pro gelaufener Runde einen festen Betrag spenden. Eine Viertelstunde lang hat jeder Schüler Zeit, so viele Runden wie möglich zu laufen. Etwa 660 Teilnehmer gingen am Montagmorgen für das Elly-Heuss-Gymnasium und die Gustl-Lang-Schule an den Start. Die freiwilligen Teilnehmer der Europaberufsschule waren am Nachmittag an der Reihe.Vor dem Startschuss begrüßten Bürgermeister Lothar Höher und Andrea Glaubitz, Zuständige für das Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage", die Läufer. Glaubitz bedankte sich bei den Schülern und Sponsoren, die den Lauf ermöglichten. Höher gratulierte zunächst zum Jubiläum und sagte, es sei wichtig, gerade nach der Bundestagswahl, ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Auch wies er darauf hin, dass 87 Prozent der Menschen nicht die AfD gewählt hätten.Der Spendenerlös des Sponsorenlaufs geht an die beiden Vereine "Arbeitskreis Asyl" und an die "Rasselbande". Der "Arbeitskreis Asyl" unterstützt vor allem Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in Weiden. Die "Rasselbande" kümmert sich um Familien mit behinderten Kindern.