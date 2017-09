Für die schnelle Festnahme vier litauischer Tatverdächtiger erntet die Polizei am Montag viel Anerkennung. Eine "ganz beachtliche Leistung und ein optimales Zusammenwirken aller Kräfte", sagt Kriminalhauptkommissar Peter Merold vom Präsidium Oberpfalz.

Gotcha-Pistole gefunden

Vier Litauer wanderten noch am Sonntagabend in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl des Weidener Richters lautet auf versuchten schweren Raub mit gefährlicher Körperverletzung. Das Quartett soll am Samstagmittag den Juwelier in der Ringstraße überfallen haben. Die Männer haben die Tatbeteiligung "teilweise eingeräumt", so Merold. Es handelt sich um eine sehr junge Truppe: Einer war zur Tatzeit 16 Jahre alt, zwei 17. Der Älteste ist 49 Jahre. Die Männer sind nicht verwandt."Sehr gut gelaufen" ist der Einsatz auch aus Sicht von Inspektionsleiter Klaus Müller. Die Polizei war innerhalb von Sekunden vor Ort, weil sie sich wegen eines AfD-Standes ohnehin in der Innenstadt befand. Vor einigen Wochen hatte es bei einer AfD-Wahlwerbung am Schlörplatz eine Rangelei gegeben. Als die Polizei am Juweliergeschäft eintraf, berichteten Zeugen von vier fliehenden Männern in Richtung Bahnhof. Ein Zeuge von der NOC-Baustelle hatte geistesgegenwärtig Handyfotos gemacht.Die Inspektion leitete eine umfangreiche Fahndung ein. Schon wenige Minuten später meldete eine Streife den ersten Erfolg: Die Beamten sahen aus dem Auto heraus den verdächtigen 49-Jährigen. Kurz darauf nahmen Kollegen der Verkehrspolizei einen zweiten Verdächtigen fest. Dabei half das Handyfoto.Die weiteren Festnahmen gingen auf das Konto der Oberfranken: der Polizeiinspektion Fahndung Selb sowie der "Kontrolleinheit Verkehrswege" des Zolls in Selb. Beide kontrollierten aufgrund der Weidener Fahndung verstärkt die Züge, die im Stundentakt von Marktredwitz nach Cheb abfahren. Viel Zeit ist da nicht: Ab Marktredwitz ist nach 15 Kilometer die Landesgrenze erreicht. Knapp vier Stunden nach dem Überfall erfolgten die Festnahmen in zwei verschiedenen Zügen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken bestätigt, war den Selber Schleierfahndern die litauische Gruppe schon am Freitag bei der Einreise aufgefallen. Es erfolgte eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle, bei der die Identität der Männer festgehalten wurde.Interessante Parallele: Am 31. Juli war in Amberg ein Juweliergeschäft überfallen worden. Drei litauische Staatsangehörige zwischen 19 und 36 Jahren wurden festgenommen. In der Folge war beim Amberger Bahnhof eine unscharfe Waffe entdeckt worden. Ähnliches jetzt in Weiden: Wie Polizeisprecher Merold bestätigt, wurden "Gegenstände, darunter eine Softair-Waffe", entdeckt, die den Litauern zugeordnet werden.