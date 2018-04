Bei Wallfahrern und Ausflüglern gleichermaßen beliebt ist die kleine "Muglhofer Kapelle". Zum 25. Jubiläum wird sie hübsch gemacht.

Muglhof. Vor 25 Jahren wurde in der ehemaligen Gemeinde Muglhof groß in allen Ortsteilen das 950-jährige Jubiläum gefeiert. Aus Anlass dieser Feier wurde auf dem Dreifaltigkeitsberg beim sogenannten "Birnbäuml" eine kleine Kapelle errichtet, die der "Heiligen Dreifaltigkeit" geweiht wurde. Federführend dabei war der OWV-Zweigverein Theisseil-Muglhof unter seinem Vorsitzenden Hans Balk. Seither wird das kleine Kirchlein vom Zweigverein betreut und unterhalten.Ein Jahr danach wurde auf Initiative des damaligen Stadtheimatpflegers Rudolf Zenger die Stadtwallfahrt ins Leben gerufen. Sie führt alljährlich von der Heiligen Staude aus zur Kapelle nach Muglhof und ist fester Bestandteil des Arbeitskreises "Brauchtumspflege" im Jahresablauf.In ihrem 25. Jubiläumsjahr erhält nun die Kapelle einen neuen Anstrich. Bevor dieser angebracht wird, müssen noch einzelne Putzstellen, vor allem im Sockelbereich, ausgebessert werden. Und wieder, wie schon vor 25 Jahren, führt Hans Balk Regie. Zusammen mit seinen Mitstreitern Rudi Kreis und Michael Ertl machte er sich am Samstag an die Arbeit. Franz Strigl hatte bereits kleinere Vorarbeiten geleistet.Rechtzeitig zum "Dreifaltigkeitsfest" am Sonntag, 28. Mai, wollen die Männer mit den Renovierungsarbeiten fertig sein. Aus Anlass des Jubiläumsjahres wird heuer auch die Muglhofer Feuerwehr mit ihren Backspezialitäten vor Ort sein. Für Samstag, 28. April, ist ab 8 Uhr ein weiterer Arbeitseinsatz geplant.