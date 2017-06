Laut Polizeibericht fanden die Beamten an der Schutzeinrichtung einen Schaden an der Leitplanke über eine Strecke von 50 Meter vor - den Verursacher jedoch nicht. Allerdings hatte der aufgrund einer defekten Bremsanlage eine Reifenspur hinterlassen. Die Beamten folgten der Spur knapp vier Kilometer weit - sogar durch den Parkplatz Grünau. Sie entdeckten den Flüchtigen schließlich kurz vor der Abfahrt Luhe-Wildenau schlafend in seinem Lkw auf dem Standstreifen.Der Fahrer leugnete den Unfall zunächst, gestand dann aber. An der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von 3500 Euro, am Lkw samt Anhänger in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand, obwohl Teile der Bremsanlage bis auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden.