Das gab es in Weiden tatsächlich noch nie: Der Bundesgerichtshof hat ein Urteil des Landgerichts aufgehoben. Und zwar zwei Mal. Der Fall von Crystal-Einfuhr geht in die dritte Runde: in Regensburg. Der 1. Strafsenat hat das Verfahren an das dortige Landgericht zur erneuten Verhandlung verwiesen.

Manche Entscheidungen des 1. Strafsenats sind für uns nicht nachvollziehbar. Landgerichtspräsident Walter Leupold

Im Zentrum: zwei Franken (21 und 22), die 2016 fünf faustgroße Kugeln Metamphetamin einschmuggelten. Das mit Plastikband umwickelte Crystal (250 Gramm) steckte in der Seitenverkleidung ihres Autos, als die Bundespolizei die Fahrt bei Waldsassen stoppte. Dem 22-Jährigen wurde ein Rettungsmesser zum Verhängnis, das auf dem Rücksitz unter einer Jacke lag. Er wurde wegen bewaffneter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt. Die 3. Jugendkammer unter Vorsitz von Richter Reinhold Ströhle verhängte 6 Jahre Haft.Die Verteidiger Matthias Haberl und Jan Bockemühl legten erfolgreich Revision ein. Der BGH hob die Verurteilung auf. Die Karlsruher stießen sich an der Feststellung, dass Crystal "gerichtsbekannt eine extrem gefährliche Droge" sei.Zweite Runde: Im Juni 2017 stand der inzwischen 23-Jährige wieder vor Gericht. Den Vorsitz hatte jetzt Präsident Walter Leupold. Die Strafkammer verhängte 5,5 Jahre. Sie ging zwar von einem minderschweren Fall der bewaffneten Einfuhr aus, was den Strafrahmen auf 0,5 bis 10 Jahre reduzieren würde. Allerdings orientierten sich die Weidener Richter bei der Höchststrafe an der Einfuhr ohne Waffen (2 bis 15 Jahre). Für Leupold ist das "eine Frage der menschlichen Logik". Sonst fahre ein Drogenschmuggler, der eine "Mini-Waffe" mit sich führt, besser als einer ohne.Drei Monate vor seinem Ruhestand hält der Landgerichtspräsident mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg: "Absurd. Manche Entscheidungen des 1. Strafsenats sind für uns nicht nachvollziehbar. Weit entfernt von dem, was man in Literatur und Rechtsmeinung vertritt." Die jetzige Entscheidung sei wohl noch herrschende Meinung, widerspreche allerdings der Entscheidung des 3. Senats, die der 1. sogar zitiere, "allerdings falsch". Auch bei der Frage nach der Gefährlichkeit von Metamphetamin "zitieren wir den BGH inzwischen wörtlich, in der Hoffnung, dass noch gilt, was vor einem halben Jahr geschrieben wurde".Zum von Anwälten gern geäußerten Vorwurf, am Landgericht Weiden würden unverhältnismäßig hohe Strafen verhängt, sagt der 66-Jährige: "Wir wollen weder besonders hart sein noch besonders mild, sondern angemessen." Politische Diskussionen über härtere Strafen in Deutschland könnten sich erübrigen, "wenn man einfach mal auf die Idee käme, die zur Verfügung stehenden Strafrahmen auszuschöpfen".