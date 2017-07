Vor dem Landgericht Weiden steht ein Mafiosi. Oder zumindest einer, der in Verbindung mit der Mafia steht. Der Angeklagte (48) hat laut Europol Kontakte zur kalabrischen "'Ndrangheta". Nach Einschätzung der Zollfahnder dürfte er zudem der albanischen Mafia "nahe stehen".

Rache bis zum Mord

Urteil am Freitag

Aktuell muss sich Jahi L. - ein Mann mit mindestens drei Namen - wegen bandenmäßigen Drogenhandels verantworten. Er hat einer Vertrauensperson des Zollfahndungsamtes 15 Kilo Heroin für eine Viertelmillion Euro angeboten.Die jeweiligen Landessprachen spricht der albanische Mazedonier allesamt. Er hat schon in Italien gelebt, in der Schweiz, zuletzt in Rotterdam. Jahi L. scheint eine Art "Global Player" für Heroin und Kokain zu sein, ein europaweit agierender Drogen-Makler. Dieses Bild ergibt sich nach drei Verhandlungstagen vor der 1. großen Strafkammer.Am Mittwoch im Zeugenstand: der stellvertretende Sachgebietsleiter für offene und verdeckte Informationsgewinnung vom Zollfahndungsamt München, Dienstsitz Weiden. Er braucht 30 Minuten, bis er alle internationalen Kontakte von Jahi L. ausgerollt hat. Der Angeklagte (genannt "petit Papa von Holland") hat ziemlich interessante Freunde. Er steht in Kontakt mit einem, der 2006 in der Türkei mit 75 Kilo Heroin festgenommen worden ist. Ein anderer Bekannter hatte 2007 in Österreich 2 Tonnen Essigsäure-Anhydrit (Grundstoff für die Heroin-Herstellung) geladen. Ein bulgarischer Kontaktmann wurde 2014 in der Schweiz mit Heroin festgesetzt. Dieser Bulgare war dabei, als Jahi L. die ersten Verhandlungen mit der Vertrauensperson führte.Von dieser Vertrauensperson ist nach wie vor nicht mehr bekannt als der Deckname. "Luka" (Name geändert) hat für den Prozess einen Sperrvermerk des Bundesfinanzministeriums. Er darf nicht als Zeuge vernommen werden, nicht einmal hinter Milchglas, nicht einmal mit akustisch veränderter Stimme. Seine Kontaktleute beim Zoll fürchten um sein Leben und das seiner Familie. "Hierbei spielen die Mafiakontakte von Jahi L. eine besondere Rolle", heißt es im Sperrvermerk. Albanische Familienclans hätten "über weite Teile Europas ein Netz gespannt", das auf Verschwiegenheit und Gewalt setzt.Zahlreiche Morde würden diesen Kreisen der Organisierten Kriminalität zugeschrieben. Es sei üblich, Familien von Kurieren, die ihre Hinterleute nicht verraten, zu belohnen. Im Gegenzug sei es ebenso üblich gegen vermeintliche Verräter und ihre Familien vorzugehen - "bis zur Tötung". Im aktuellen Fall gebe es konkrete Hinweise auf eine Gefährdung. Zusagen gegenüber der Vertrauensperson müssten eingehalten werden. Ohne ihre Hilfe sei eine effektive Bekämpfung der organisierten Rauschgift-Kriminalität nicht möglich. Verteidiger Jörg Meyer stellte dennoch den Beweisantrag, "Luka" zu laden.Jahi L., Sohn eines Eisverkäufers in Mazedonien, schüttelt während all dieser Ausführungen mit viel Theatralik den Kopf. Etwa, als berichtet wird, wie er dem V-Mann sagte, dringend nach Hamburg zu müssen. Er müsse ein Problem mit einer Lieferung von 300 Kilo Kokain lösen. Der Container sei irrtümlich nach Südamerika zurückgeschickt worden.Ein nicht öffentlich ermittelnder Beamter schildert am Mittwoch ein Treffen in München: Glasklar seien 15 Kilo für 240 000 Euro geboten worden. Beste Qualität: "Aus einem Kilo könnten wir locker vier machen"An diesem Freitag (Beginn 9 Uhr) wird das Urteil gesprochen. Staatsanwalt Christian Härtl hatte sich zum Prozessbeginn 10 bis 11 Jahre vorgestellt, auch unter Berücksichtigung, dass es sich um bloßen Verbalhandel handelte. Das fand sogar Vorsitzender Richter Walter Leupold "sportlich" vor dem Hintergrund, dass bei den angeklagten Taten effektiv kein Gramm Rauschgift unterwegs war.

Jahi L. beharrt auf der Version, die er dem Gericht schon am ersten Tag präsentiert hat: Er habe den großen Dealer nur vorgegaukelt. Dies sei auf Bitten von "Luka" (einer Vertrauensperson des Zolls) geschehen, den er in einer Ristretto-Bar in Düsseldorf zufällig kennenlernte. Der Serbe habe ihn gebeten, für einen Racheakt an einem Landsmann den Großkunden zu spielen. Den Erlös hätte man geteilt, Drogen sollten nie geliefert werden. Er habe die Legende in Telefonaten durchgehalten, weil "Luka" ihn warnte, dass der Serbe sie abhöre. Am Ende war es der Zoll.

Der Angeklagte hat mindestens drei Namen, "ganz legal". Auch die führe er nur, um eine Nähe zum Drogenmilieu vorzutäuschen. Das Gericht tut sich schwer mit diesen Einlassungen. Vorsitzender Richter Walter Leupold: "Eigentlich sollte Ihnen die Optik schon zeigen, dass ich nicht heute bei der bayerischen Justiz das Arbeiten begonnen habe." (ca)