Das Bodega-Fest, traditionell am Freitag vor dem Bürgerfest, ist inzwischen eine Institution in der Fußgängerzone. Nach dem Rückzug von Egon Schäffer aus der Fleischgasse vor drei Jahren, gehört der schmale Weg Party-technisch Florian Wenz und seinem "Round Table Weiden" und heißt heute "Weinfest". Was sich nicht geändert hat? Wenig. Es gab kein Durchkommen - wie eh und je.

Natürlich hatte Wenz zwei Partner mit im Boot, ohne die ein Event wie dieser niemals hätte organisiert werden können: den wiedergenesenen Frank Höllriegl und sein "Kir Royal" sowie Timo Kalbskopf und Steve Horter vom "Genusswerk Bodega". Platzhirsch Egon Schäffer vom "Neuen Bodega" in unmittelbarer Nachbarschaft mischte natürlich auch mit: allerdings nur als Gast-Trinker. Es gab allerlei Spirituosen und Snacks. Um den guten Ton kümmerte sich DJ Borti mit traditioneller "Höllriegl-Musik".