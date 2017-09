Ehejubiläum in St. Dionysius

Neunkirchen. 10 bis 60 Jahre sind die Jubilare verheiratet, die zum Fest in St. Dionysius gekommen waren. Zum ersten Mal hielt Pfarrer Stefan Rödl den Gottesdienst. In seiner Predigt sagte er: "Ihr müsst alle zusammenhalten und euch auch mal etwas vergeben können." Die Messe endete mit der Segnung der Ehepaare. Danach lud der Pfarrgemeinderat zum Brunch. Am Ende standen der Vorsatz und die Hoffnung, auch in fünf Jahren wieder feiern zu dürfen.