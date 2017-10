Mit einem kurzweiligen Abend gratulierte die Pfarreiengemeinschaft Herz Jesu und St. Johannes am Samstag ihren Ehejubilaren. 28 Paare, die vor 10 bis 60 Jahren geheiratet hatten, waren dazu eingeladen. Bei einem Festgottesdienst in der Johnneskirche mit Stadtpfarrer Gerhard Pausch wurde die Ehe mit Schuhpaaren verglichen, welche die Paare durch ihr Leben begleiteten. Den Gottesdienst hatten Florian Buchdrucker und Gemeindereferentin Doris Schmidt vorbereitet. Ausgehend von festlichen Hochzeitsschuhen entwickelte sich die Fußbekleidung über Bergschuh und Flip-Flop bis hin zum Oma-Schuh. Die Botschaft daraus: Aus einem festlichen Tag können schwere Zeiten werden. Aber die Chance bestehe, mit viel Herz zu einer erwärmenden Zweisamkeit zu gelangen. Beim gemeinsamen Treffen im Pfarrheim zeigte eine Powerpoint-Präsentation eine Zeitreise, bei der Musik, Mode sowie gesellschaftliche und politische Ereignisse den Hochzeitspaaren im jeweiligen Jahr der Eheschließung zugeordnet wurden. Höhepunkt war eine ziemlich wackelige Angelegenheit: der "Gummi-Auftritt" der drei Tenöre. An der Vorbereitung hatten sich Michael Betz, Markus Würf und das Ehepaar Zeitler beteiligt. Bild: Kunz