Viel zu erzählen hatten sich 14 ehemalige Klassenkameraden. 30 Jahre nach ihrem ersten Schultag an der Hans-Sauer-Schule Rothenstadt trafen sie sich jetzt wieder. Da bot sich ein Abend im "Salute" geradezu an. Obwohl die meisten noch in der Gegend wohnen, hatten sich die Mitschüler größtenteils aus den Augen verloren. 30 Jahre sind eine lange Zeit, weshalb es nicht verwunderte, dass es ein langer und lustiger Abend mit vielen interessanten Geschichten wurde. Allen war am Ende des Tages klar: Das müssen wir wiederholen. Das nächste Treffen ist schon für 2018 geplant. Bild: exb