Wie war das gleich noch mal? Zeit, sich darüber auszutauschen, haben die Mimen des Stadtschauspiels genug: Sie treffen sich zur Wiedersehensfeier und haben eine Menge zu erzählen.

Für den Initiator der Feier, Roland Steger, war es nach 25 Jahren endlich an der Zeit, sich an der alten Wirkungsstätte wieder zu treffen (wir berichteten). Ein Vierteljahrhundert ist es her, dass 300 Weidener unter Regie von Dieter E. Neuhaus zur 750-Jahr-Feier der Stadt das große Stadtschauspiel inszenierten. Steger spielte damals den Max Reger."Die Idee dazu hatten Oberbürgermeister Hans Schröpf und der Regisseur." Bürger sollten es sein, die die Geschichte ihrer Stadt nachspielten. Keine professionellen Schauspieler. Steger und seine Mutter erfuhren am Kaffeetisch von der Einladung. "Und weil wir gerade nichts Besseres vorhatten, gingen wir hin." Die Folge: Ein achtwöchiges Intensivprogramm für Laiendarsteller. "Wir haben gelernt, wie man geht, wie man spricht, wie man sich bewegt." Auch wie man besser nach außen wirkt. Für Steger eine Schule fürs Leben. Zusammen mit Neuhaus wurden die einzelnen Szenen entworfen. "Da hieß es: Die Stadt brennt! Wie würden Sie sich verhalten?"Die Mitwirkenden hätten die Dialoge selbst entworfen, die Neuhaus dann in Reimform passte. Zusammen mit seiner Sekretärin Nicole Meißner. "Jeder ehemalige Stadtschauspieler sieht heute noch, wenn man ihn fragt, die gelben Sitze auf den Tribünen vor dem Alten Rathaus." Kameradschaften und Freundschaften hätten sich entwickelt und gefestigt.Die alten Seilschaften trafen sich jetzt hinter dem Alten Rathaus unterm Pranger zur Wiedersehensfeier. "Wenn man Einzelne trifft, unterhält man sich, redet über die alten Zeiten, freut sich." Deshalb habe er ein großes Treffen veranstalten wollen, erzählt Steger. "Wer kommt, ist da. Wir machen es auf Italienisch. Jeder legt seine eigenen Sachen auf den Grill. Dadurch entstehen niemandem Kosten." Besonders stolz zeigte sich der Organisator auf die Digitalisierung des alten Videos vom damaligen Stadtschauspiel. Das lief während des Treffens über den Bildschirm."Es steht inzwischen auf Youtube. Jeder kann es sich kostenlos ansehen." Steger: "Wir hoffen, dass man das Stück einmal wiederholt." Anderswo passiere das doch auch. "Trenck, der Pandur" in Waldmünchen zum Beispiel.Steger erinnert sich: "Die Jüngsten kamen aus dem Kindergarten." Der älteste Schauspieler sei 80 gewesen. Die Laiendarsteller waren jeweils für bis zu vier Rollen besetzt. Egon Schäffer meldet sich von hinter der Bar: "Ich war Astrologe und Wirt." Letzteres ist er heute noch. Auch Heiner Schreml kommt vorbei: "Ich war der Fuchs." Andere hatten sich als Musiker eingebracht.Insgesamt herrscht tolle Stimmung beim Treffen. "Wir hatten damals in die Dialoge auch politische Spitzen eingebaut. Etwa so: ,Bis wir wieder so einen wie den Schlör kriegen, der die Eisenbahn nach Weiden gebracht hat, da ist es noch Lang hin.' Gemeint war natürlich Gustl Lang." Da war die Politik im Stück direkt vertreten. "Aber einige unserer Stadträte haben das gar nicht geschnallt."Das Weidener Stadtschauspiel stand unter dem Motto "Das Rad dreht sich zurück". Vom damaligen Bau der Max-Reger-Halle, Hallenbadbrand bis zurück ins Jahr der ersten urkundlichen Erwähnung 1241. Insgesamt gab es damals zehn Aufführungen.