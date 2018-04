Vier Jahre in acht Lagern. Seine Kindheit hat Josef Salomonovic in Ghettos und Konzentrationslagern verbracht. Den Schülern der Gustl-Lang-Schule berichtet er davon.

Gedenken in Flossenbürg KZ-Überlebende treffen sich an diesem Wochenende in der Gedenkstätte Flossenbürg. Am Sonntag, 22. April, 14 Uhr, findet dort ein Gedenkakt zum 73. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers statt. Dazu wird Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Es sprechen Helen Albert und Sarah Champness, Verwandte des Häftlings Oscar Albert. Auch ein Kranz wird niedergelegt. (esa)

Was der 79-Jährige erlebt hat, "kann man nicht in 1,5 Stunden erklären", sagt Josef Salomonovic am Freitagvormittag zu den Neuntklässlern der Weidener Wirtschaftsschule. Er versucht es trotzdem: Salomonovic wurde am 1. Juli 1939 in Ostrava (Ostrau) geboren. Wenig später ziehen seine Eltern mit seinem Bruder Michael und ihm nach Prag. Am 3. November 1941 wird die Familie deportiert und in das Ghetto nach Lódz (Litzmannstadt) in Polen gebracht.Die Eltern arbeiten dort in Metall- und Papierfabriken. Bis zu elf Stunden täglich ist Josef auf sich alleine gestellt - und erlaubt sich als kleiner Bub so manchen Spaß. Genau beobachtet er, wie sich die Wachmänner bewegen und karikiert sie am Abend, wenn die Eltern von der Arbeit zurück sind. "Bist du wahnsinnig?", soll ihn die Mutter Dora gefragt haben, als Josef erzählt, dass er einem Wachmann die Zunge rausgestreckt hat. "Nein", habe er geantwortet. "Ich habe die Hand vorgehalten."Die jugendlichen Zuhörer lachen. "Das ist lustig. Aber es war nicht lustig", wiederholt Salomonovic mehrmals. Er berichtet den Neuntklässlern, wie er die Lagerzeit als Kind erlebt hat. "Mir ist es schwer, für Kinder zu erzählen. Deswegen versuche ich, es leichter zu machen. Aber das ist schwer", gibt der 79-Jährige zu. Mit seiner Frau Elisabeth ist er zum Gespräch in der Schule und einem Treffen am Samstag und Sonntag in Flossenbürg aus Wien angereist.1944 in Auschwitz. Im Konzentrationslager (KZ) werden Frauen und Männer getrennt. Der Vater nimmt Michael bei der Hand, die Mutter Josef. So gelangt der Junge ins Frauenlager. Weil ihm die neue Kleidung, die die Frauen bekommen, viel zu groß ist, darf er seine alte behalten. Im Mantel versteckt: sein überlebenswichtiger Löffel. Der Bub, der kaum Zähne hat, kann damit rohe Kartoffeln schaben und essen.Die Familie wird getrennt voneinander ins KZ Sztutowie (Stutthof) bei Danzig gebracht. Als der Vater Vitamintabletten besorgen möchte, wird er getötet. Dora gelingt es, eine SS-Frau zu überreden, dass Michael zu ihr gebracht wird. Von Stutthof geht es weiter ins KZ Dresden, einem Außenlager des KZ Flossenbürg. Nur wer arbeitet, hat eine Daseinsberechtigung. Die Mutter versteckt Josef deshalb, doch er wird entdeckt. 12. April 1945: Josef wird zum Tode verurteilt. In der folgenden Nacht wird Dresden bombardiert, 30 000 Menschen sterben. "Ich wurde dadurch gerettet." Die SS-Frau habe anderes zu tun gehabt, als Josef zu erschießen. 322 Kilometer müssen die Gefangenen Richtung Passau marschieren. Familie Salomonovic gelingt die Flucht. Ein Bauer versteckt sie. Wenig später befreien die Amerikaner das Land. Der erste Wunsch der Mutter: ein Stück Seife.Die Schüler verfolgen das Gespräch mucksmäuschenstill. Am Ende stellen sie viele Fragen. Eine lautet: "Waren Sie wütend?" Salomonovic antwortet: "Ich kann das nicht vergessen, was sie mit mir gemacht haben. Ich kann nur verzeihen." Hass verspüre er nicht, der würde ihn auffressen. Nach der Befreiung dauert es einige Jahre, bis es Josef besser geht, er zum Beispiel nicht mehr aus Angst vor Hunger Brot stiehlt. "Nach dem Krieg war ich ziemlich gestört. Kann man das sagen?" Seine Frau nickt.Zeitzeugen besuchen immer wieder Schulen und berichten von ihren Erlebnissen während des Zweiten Weltkriegs. Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg hat in diesem Schuljahr 16 Gespräche mit acht Überlebenden sowie zwei mit der Tochter und Enkelin eines ehemaligen Häftlings für folgende Einrichtungen organisiert: Augustinus-Gymnasium Weiden, Kepler-Gymnasium Weiden, Gustl-Lang-Schule Weiden, Lobkowitz Realschule Neustadt, Sophie-Scholl-Realschule Weiden, Berufliches Schulzentrum Oskar-von-Miller Schwandorf, Pestalozzi-Mittelschule Weiden, St.-Irmengard-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen, Universität Regensburg sowie für die Internationale Jugendbegegnung. Die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und der Bezirk fördern die Gespräche.