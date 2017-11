Kennengelernt hat Elisabeth ihren Lothar nach einem Tanzabend im Josefshaus. "Damals waren die Straßen nicht gut beleuchtet, und ich hatte Angst, alleine nach Hause zu gehen", erzählt die 86-Jährige. Weil sie von einer Freundin erfuhr, dass der unbekannte Junge den nahezu gleichen Heimweg hat, sei sie mit ihm gegangen. Auch wenn es Liebe auf den ersten Blick war, waren die beiden damals so schüchtern, dass sich keiner traute, etwas zu sagen. "Erst beim nächsten Tanzabend habe ich mir ein Herz gefasst und sie aufgefordert", verrät der 85-Jährige."Schwere Zeiten waren das damals, das kann sich heute keiner mehr vorstellen", erzählt der Rentner. Er habe nach dem Krieg für 75 Pfennig die Stunde gearbeitet, bevor er bei Bauscher Porzellan eine Stelle bekam. Auch seine Frau musste damals von frühmorgens bis spät in die Nacht arbeiten, als Pelznäherin bei Pelz Härtel. "Damals musste man das einzige paar Schuhe nach der Arbeit putzen, um sie später beim Tanzen anziehen zu können. Ein Bad hatte damals auch kaum jemand. Da traf sich die Familie am Sonntag, um den Badetag zu veranstalten", erzählen die Jubilare. Zusammengehalten hätten das Ehepaar und die mittlerweile drei Kinder, fünf Enkel und vier Urenkel immer, egal, wie schwer die Zeit war. Auch wenn es aus Sicht des Paares kein Geheimrezept für eine lange Beziehung gibt, so raten sie dennoch: "Nicht sofort das Handtuch werfen, wenn es mal Krach gibt. Einfach füreinander da sein und Zeit miteinander verbringen."