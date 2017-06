"Mir liegt viel an der Zusammenarbeit." OB Kurt Seggewiß betont am Mittwoch beim Ehrenabend des Bauernverbandes im Lehnersaal die Symbiose aus Weiden und dem Landkreis. Mit Blickkontakt auf Landrat Andreas Meier: "Es hat sich in den letzten Jahren viel getan."

Er dankte den Jubilaren: Ein Ehrenamt zu bekleiden, sei immer noch modern. "Das füllt eine gewisse innere Haltung aus." In dieselbe Kerbe schlug BBV-Bezirkspräsident Josef Wutz. Landwirtschaft schaffe Heimat. 13 000 Ortsbäuerinnen und Obmänner engagierten sich im Bayerischen Bauernverband.Kreisobmann Josef Fütterer erklärte, dass einige der Geehrten bis an ihre Grenzen gegangen seien. Sie hätten zum Erfolg und zum Fortbestand des Verbandes beigetragen und dem Beruf des Landwirts ein Gesicht gegeben. "Wir haben immer noch den gesellschaftlichen Auftrag, Nahrungsmittel, heute zusätzlich Energie und Naturschutz, zu produzieren." Das verlange auch eine Wertschätzung des Berufsstandes durch die Bevölkerung. Geschäftsführer Hans Winter dankte allen Ehrenamtlichen, die für die Geschäftsstelle Stützpunkte in den Dörfern seien. Der Leiter des Landwirtschaftsamtes, Siegfried Kiener, hob die Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft der Landwirte hervor. "Wir brauchen ganz dringend die Kultur der Verantwortung." Je mehr der Einzelne sich einbringe, umso besser könnten Probleme gelöst werden. Im Ergebnis arbeite der Bauernverband lebensnah, nicht als anonyme, bürokratische Institution. Dem pflichteten Landrat Meier, Bezirksbäuerin Rita Blüml und Vize- Kreisbäuerin Petra Schäffler bei.Die "Silberne Ähre" für 30 Jahre erhielten Marga Dagner, Heidrun Häring, Josef Singer, Josef Ach, Günther Grabs, Josef Meissner und Gerhard Walter. Für 15 Jahre (aktiv) Sieglinde Reindl, Petra Schwanitz, Barbara Ziegler, Angelika Ertl, Erika Frank, Rainer Bock, Michael Puff, Thomas Übelacker und Gerhard Adam. Für 45 Jahre (ausgeschieden) Christine Weber, für 40 Jahre Marga Fütterer, Alois Lukas und Anton Rupprecht, für 35 Jahre Anita Weber, für 30 Jahre Johanna Kleber, Fritz Kick, Paul Uschold und Albert Kick, für 25 Jahre Christa Kick, Anni Grünauer, Elisabeth Schreglmann, Josef Fütterer und Josef Lurtsch, für 20 Jahre Angela Stangl, Anni Rupprecht, Resi Scheidler, Karl Dobmeier und Johann Kick, für 15 Jahre Heinrich Landgraf, Josef Baier und Martin Weber. Für zehn Jahre Gertraud Höllerl, Hans Grötsch, Sebastian Scharnagl, Herbert Weismeier und Gerhard List. Für fünf Jahre Gertraud Götz, Rosemarie Kausler-Heinz, Gertrud Lang, Johannes Wieder, Rudolf Grüner, Anton Friedl, Thomas Baier und Reinhard Brunner. (Leute)

Gabriele Birkner ausgezeichnet

Rothenstadt. (uz) Eine hohe Auszeichnung erhielt beim Ehrenabend des Bayerischen Bauernverbands im Rothenstädter Lehnersaal Gabriele Birkner . An sie ging die die Ehrennadel des Verbandes mit Urkunde. Diese Ehrung gibt es nur für Persönlichkeiten, die seit mindestens drei Wahlperioden in einem Ehrenamt stehen und die Auszeichnung "Silberne Ähre" bereits ihr Eigen nannten, wie BBV-Kreisobmann Josef Fütterer erklärte. Außerdem seien zwei Wahlperioden in Bezirks- oder Landesebene Voraussetzung.