Reitlehrerin Heidi Stubenvoll erhielt die Ehrennadel des Pferdesportverbandes Niederbayern/Oberpfalz in Bronze - für ihre besonderen Verdienste in der Jugendarbeit bei der RFZG Moosbürg, so lobte Vorstandsmitglied Michael Hubrich .

Seit 2001 arbeitet Stubenvoll mit Kindern und Jugendlichen auf Schulpferden, wodurch sich die Reit-, Sport- und Zuchtgemeinschaft (RFZG) Moosbürg über die Region hinaus einen Namen gemacht hat. Jährlich qualifizieren sich ihre Schützlinge für das deutsche Halbfinale im Schulpferdecup, 2012 sogar für das Finale. Sie wurden auch unter den besten Mannschaften Deutschlands gelistet. Im vergangenen Jahr qualifizierte sich Hanna Werner für die Deutsche Meisterschaft, und belegte mit ihrer Mannschaft den vierten Platz mit dem 21-jährigen Schulpony "Magic Boy" von der RFZG Moosbürg.