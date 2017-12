Anneliese Hein engagiert sich schon so lange in der Landsmannschaft der Nieder- und Oberschlesier in Weiden, dass Vorsitzender Lothar Fischer gar keine passende Brosche mehr hat. Seit 65 Jahren ist die Schriftführerin dabei. Heute ist sie 93 - und freut sich über Blumen und einen Geschenkkorb.

Fischer dankte der Ehrenvorsitzenden und Trägerin des "Schlesierkreuzes", die sich heute noch aktiv einbringt. Heimatringvorsitzender Günther Magerl dankte Anneliese Hein für ihre Anregung zu einem Osterbrunnen in Weiden, der seit drei Jahren den Oberen Markt als Anziehungspunkt verschönert.Der schlesische Advent hielt Erinnerungen wach. "Das Licht im Dunkel" erkannte der evangelische Pfarrer i. R. Hermann Bock in seiner Ansprache. Ein Trio mit Barbara Reichl (Akkordeon) sowie Jutta Harbig und Heidi Feneis (Hackbrett) spielte ein Potpourri aus Weihnachtsliedern. Mitglieder hatten den Saal überaus festliche geschmückt. Dank galt Susanne Meichner, Leiterin des Maria-Seltmann-Hauses, und Serviceassistentin Anja Sachs, die sich bei den Schlesier-Montagen das ganze Jahr über verdient macht."Es waren die 17 Landmannschaften, die zur Gründung der Dachorganisation des Heimatringes im Oktober 1951 beitrugen", erinnerte Vorsitzender Günther Magerl. Heute seien dort 70 Vereine mit über 26 000 Mitgliedern vereint. Die Landsmannschaften beteiligen sich mit vielen Wortbeiträgen jedes Jahr zum "Tag der Heimat" in Weiden. Lothar Fischer erinnerte an die Flucht als bittere Zäsur im Leben der Schlesier. Er erzählte die Geschichte der damals dreijährigen Gisela Fritsch, die mit ihrer Familie an Neujahr 1945 in Steinfels unterkam. Ehrennadeln, Urkunden und Präsente erhielten für langjährige Treue: für 65 Jahre Anneliese Hein, für 50 Jahre Ruth Gebhardt, für 40 Jahre Ernst Krain, für 25 Jahre Hubert Krain, für 20 Jahre Edith Popp, für 10 Jahre: Gisela Fritsch, Elli Merl und Heidemarie Knauer. Am 8. Januar findet die Jahreshauptversammlung um 14 Uhr im Maria-Seltmann-Haus statt.