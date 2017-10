Weiden/München. Tolle Auszeichnung für "Das Sündikat" in Weiden: Der Verein erhält den Bayerischen Popkulturpreis 2017 für das innovativste Projekt. Die Jury ehrte damit die Belebung der (Sub)Kultur im ländlichen Raum. "Das Sündikat" habe 2015 begonnen, leerstehende Gebäude in ihrer Heimatstadt Weiden zu bespielen, lobt der Verband. War es am Anfang eine alte Metzgerei, so findet die aktuelle Konzertreihe in alten Büroräumen im Josefshaus statt. "Das Sündikat" besteht aus einem 15-köpfigen ehrenamtlichem Team. In der Kategorie Nachhaltigkeit gewann der Verein Subkultur Fürstenfeldbruck, im Bereich Inklusion siegten die "Demograffics" aus Kelheim, die sich für die Integration von Migranten einsetzen. Die Preise sind mit je 2000 Euro dotiert. Der Popkulturpreis wird seit 1991 verliehen und vom Wirtschaftsministerium gefördert.