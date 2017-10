Während der Aktionswochen im September wurde verstärkt über Fairen Handel informiert. Der Weidener Eine-Welt-Laden wurde bereits 1976 durch Ernestine Liebl gegründet. Derzeit werden dringend weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Angefangen hatte es in Weiden mit Indio-Kaffee. Kaffee, Schokolade, Tee, Gewürze und Wein gehören nach wie vor zu den am häufigsten verkauften Produkten.Durch bessere Handelsbedingungen und die Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzenten und Arbeiter wolle der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung in diesen Ländern leisten. Den Arbeitnehmern sollen dabei nicht nur Mindestlöhne, sondern "Löhne, die eine menschenwürdige Existenz garantieren", bezahlt werden. Mit Musik, gespielt auf einem aus Ghana stammenden Marimbaphon, verabschiedete die Verkaufsleiterin ihre Besucher. Auch das Marimbaphon kann im Eine-Welt-Laden erworben werden.