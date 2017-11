Einer sahnte bei der Kirchweihfeier der Schützengesellschaft Almenrausch besonders ab. Nicht nur beim leckeren Abendessen im Vereinslokal, dem Schützenheim Alpenrose. Dort hatte Schützenmeisterin Sieglinde Nordgauer auf einem Beistelltisch bereits die Geldpreise und Pokale zur Übergabe aufgebaut. Erwin Rößler sahnte dank seiner Schießleistungen auch bei den Preisen kräftig ab.

In ihrem Rückblick sagte die Schützenmeisterin, dass sie mit der Teilnahme am Kirchweihschießen und die begleitenden Wettbewerbe zufrieden war. Mit hervorragenden Leistungen wie dem 13-Teiler bei der Glücks- und den 99 Ringen auf der Meisterscheibe glänzte Erwin Rößler mit besten Leistungen. Doch die Kirchweihscheibe sicherte sich jemand anderes: seine Ehefrau Christa. Ihr 8-Teiler saß im Zentrum. Mit einer Zehntelwertung schossen die Mitglieder auf die Vereinsscheibe. Hier setzte sich Renate Ermer auf den ersten Platz vor Gerald Ermer und Erwin Rößler. Beim Jagdschießen ließ sich Erwin Rößler nicht bezwingen. Bei der Herzl-Scheibe und dem Schuss auf die "Krähe" war er Bester. Bei der gesonderten Wertung beim Tiefschuss war Lisa Meister Beste mit einem 15-Teiler.Der Ehrenpräsident des Stadtverbandes für Leibesübungen, Herbert Tischler, lobte die Aktivitäten der Schützen, die in diesem doch relativ kleinen Schützenverein rege veranstaltet würden. Auch die Geselligkeit komme dabei nicht zu kurz.