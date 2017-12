Ehrungen beim ADAC bei der Weihnachtsfeier

Seine erfolgreiche Vereinsarbeit baut der ADAC-Ortsclub immer weiter aus. "Das kommt auch dem ADAC Deutschland zu Gute", lobt Präsident Karlheinz Ach beim Ehrenabend in der Gaststätte Almrausch. Eine Chronik dokumentiert nun die Geschichte des Clubs.

"Ein Verein wie der AMC Weiden im ADAC hat eine lange Tradition und sich viel zu erzählen. Schatzmeister Gerhard Kremser hat deshalb in mühevoller Arbeit eine Vereinschronik erstellt. Dieses Meisterwerk ist nun mit Unterstützung von Patrick Kotzerke und Hermann Gläser fertig", kündigte Präsident Ach an. Er übergab das Buch an verdiente Mitglieder sowie an die Ehefrauen verstorbener Mitglieder.Das Werk erhielten Traudl Ach, Heinz Adolf, Herbert Bauer, Adolf Baumann, Johann Franz, Irmgard Fürnrohr, Ottokar Hagemann, Gerhard Haubner, Heidi Heiß, Karlheinz Kloppmann, Eberhard Kronstein, Eva-Maria Lindmeier, Harald Lippert, Hans Lukas, Helmut Roegner, Karlheinz Schell, Hans Schimmer, Egid Schmidt, Herbert Tischler und Ottmar Wrobel. Ach überreichte auch die Ehrennadel in Silber an Gerhard Meiler und Stephan Schorr. Für 25-jährige Treue zum Club erhielten Gerhard Bauer, Harry Friese und Georg Girisch die Nadel.Die Pokale einer internen Clubmeisterschaft übergab Sportleiter Ottmar Wrobel. Dabei habe auch das Punktekonto gezählt, das bei den Starts der zahlreichen Veranstaltungen im Umland zu füllen war, so Wrobel. Auf den ersten Platz kam Noah Konrad, weiter platzierten sich Lukas Hansl, Jonah Konrad, Sebastian Hierold und Luitpold Mückl. Sie alle erhielten Pokale. Wrobel dankte dem Förderverein für die großzügige Unterstützung und die Investitionen.Über 130 Veranstaltungen hatten im vergangene Jahr auf dem Terminplan gestanden, Leiter Jürgen Krause berichtete. Die Oldtimerabteilung wachse kontinuierlich, der Stammtisch sei stets gut besucht. Krause organisierte erstmals einen Stand auf der Retro-Messe in Nürnberg. Neu gegründet habe sich die Gruppe der Minibiker. Die Jugendkartabteilung könne ein erfolgreiches Jahr verbuchen und eine enorme Steigerung von neuen Fahrern vermelden. In seiner Weihnachtsansprache erinnerte Herbert Tischler, Ehrenpräsident des Stadtverbandes für Leibesübungen, an die schrecklichen Ereignisse des vergangenen Jahres. "Der Frieden auf Erden ist nicht nur Pflicht, sondern auch Verheißung", sagte er. Vom Partnerverein aus Annaberg-Buchholz sprach der Ehrenvorsitzende Eberhard Kronstein.Karlheinz Ach verwies abschließend auf den 65. ADAC-Ball am 27. Januar, der Kartenvorverkauf habe bereits begonnen, die 32. Oldtimerausfahrt und die Fuchssuchfahrt am 16. September.