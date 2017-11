Als Besuchermagnet entpuppte sich der Preisschafkopf im Vereinslokal "Café Hägler" am Hammerweg. Mit der Soldatenkameradschaft 1897 organisierte der Trachtenverein "Almfrieden" die Runde. An 13 Tischen und sogar in der Backstube wurde gekartelt, das sagte "Almfrieden"-Vorsitzender Herbert Schiller bei der Jahreshauptversammlung. Hier dankte er auch langjährigen Mitglieder. Geehrt wurden für 60 Jahre Siegfried Ertl, für 40 Jahre Stefan Chotwacs und Edeltraud Schmiegel, für 30 Jahre Dieter Schmiegel sowie für 20 Jahre Sandra Schiller.

51 Mitglieder zählt der Verein. Schiller lobte Zusammenhalt und Engagement der Aktiven. Er berichtete vom Fastnachtsvereinsabend sowie dem Besuch des Gartenfestes der Soldatenkameradschaft 1897.