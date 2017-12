Rosalie schlägt dreimal auf den Gong. Sie ist heute "Wurzelkind" und darf alle zusammentrommeln. 16 Kindergartenkinder und ihre Betreuer stehen um eine Tanne. Sie verwandeln den ganz besonderen Baum nach und nach - in einen Christbaum für Tiere.

Aufmerksam lauschen die Kinder Erzieher Patrick Gebhardt, der ihnen von Weihnachten erzählt. "Einen Weihnachtsbaum, den schmückt man ja normalerweise." Zustimmendes Nicken. "Aber weil hier im Wald oftmals der Wind ganz schön geht, wollen wir unseren Christbaum nicht mit den Kugeln dekorieren, die ihr alle von zu Hause kennt. Wir haben doch selbst gemachte Kugeln, mit denen wir auch den Tieren hier im Wald eine Freude machen können." Der 22-Jährige spricht von den Meisenknödeln, die sie letzte Woche gemeinsam gebastelt haben.Erzieherin Sabrina Schwabl fädelt währenddessen Karotten auf, denn es sollen ja nicht nur die Vögel von dem Christbaum profitieren. Zusammen mit einem Förster durchforsteten die jungen Waldkenner erst kürzlich den Wald nach Tierspuren: "Hasenspuren haben wir gesehen, Rehspuren und sogar Spuren von Wildschweinen", erzählt Paul begeistert. Und für all die Tiere hängt er jetzt Karotten an den Baum.Das Thermometer zeigt ein Grad minus, doch den Kindern scheint das nichts auszumachen. Dick eingemummelt sind sie, sie tragen Schneehosen, dicke Mützen und Handschuhe. Ihr Kindergarten ist der Wald zwischen der B 22 und dem Egelseewiesenbach. Morgens laufen sie mit ihren vier Betreuern an der Schranke vor der Kapelle "Zur heiligen Staude" los. Das bunte Grüppchen geht gegen 8.15 Uhr Richtung Waldplatz. Sabrina Schwabl zieht den orangefarbenen Bollerwagen mit Material, während Hendrik eine rote Schubkarre schiebt und Jonas sein kleines grünes Auto durch den Schnee fahren lässt.Rosalie ist heute "Wurzelkind". Stolz trägt sie deshalb den ganzen Tag "Waldemar", einen kleinen Holzanhänger mit geschnitztem Gesicht bei sich. "Reihum darf jeder einen Tag Wurzelkind sein", erklärt die 24-jährige Erzieherin. "Es darf dann bestimmte Sachen entscheiden, Spiele bestimmen oder Lieder einzählen." Denn angekommen am Waldplatz wird viel gesungen. Beim Morgenkreis im Tipi lernen die Kinder gerade die Strophen von "Kling, Glöckchen". Außerdem darf sich Rosalie heute ein Morgenlied aussuchen: "Ich möchte Tiere aufwecken - und zwar als erstes den Esel", bestimmt die Kleine.Später weckt Felix noch die Eule auf, Lukas den Klaufuchs und Hannah den König der Löwen: "Guten Morgen, alle aufgewacht, habt ihr heute schon gesungen und gelacht", singen die Kinder vergnügt. "Im Sommer machen wir den Morgenkreis draußen im Wald", erklärt Schwabl. "Jetzt in der Weihnachtszeit versammeln wir uns morgens immer im Tipi um den Adventskranz. Wir versuchen auch jeden Tag, die Kerzen anzuzünden, doch meistens sind sie zu nass von der Nacht und brennen nicht lange."Im Tipi steht auch der Adventskalender. Das jeweilige Wurzelkind darf sich einen der bunten Zettel aussuchen: Rosalie deutet auf den rosa Zettel. Es steht ihr Name darauf. Der Kalender steckt voll Intensiv-Zeit für die Kinder: Sie dürfen mit ihrem Lieblingsbetreuer das machen, was sie besonders gern tun. Rosalie möchte "mit der Svenja" ein Buch in der Hängematte lesen. Svenja, das ist Svenja Hierl, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Waldkindergarten von "Learning Campus" verbringt. Zusammen mit der 19-Jährigen unterstützt auch Kinderpflegerin Nicole Isaak die Truppe bis Januar. Die Kinder sind inzwischen mit ihren Sitzkissen zu den Baumstamm-Tischen im Freien gelaufen und packen ihre Brotzeitdosen aus.An Felix' Rucksack baumelt sein laminierter "Werkzeugführerschein". Mit Stufe 1 darf er Schrauben, Hammer, Nägel, Schraubenzieher, Kindersäge oder Kastanienbohrer benutzen. "Den ersten Schein haben alle Kinder zusammen gleich am Anfang gemacht - im Wald ist es schließlich wichtig, dass man mit Werkzeug umgehen kann", so Gebhardt. Stufe zwei erlaubt Schnittschäler, Stufe drei Messer und Kinderaxt."Normalerweise haben wir Matschpfützen", erklärt Hannah stolz. Die seien aber gerade leider zugefroren. Aber den Kletterbaum und den Sandplatz könne man auch im Winter benutzen. "Da liegt zwar jetzt Schnee drauf, aber buddeln kann man trotzdem", meint Aaron. Charlotte schaufelt mit einer Kelle Schnee in ihre rote Tasse. "Schnee-Tee", sagt sie. "Weil die Kinder so gerne kochen, haben wir ihnen eine Küche aus Paletten gezimmert - aber psst, das ist eine Weihnachtsüberraschung", verrät Gebhardt. Weihnachtsgeschenke gibt es auch für die Eltern: Im (beheizten) grünen Bauwagen basteln die Kinder Bilderrahmen aus zurechtgesägten Ästen. Eine Regenplane und zwei Bauwägen bieten ganzjährig Schutz vor Wind und Wetter. "Wir checken jeden Abend die Wetterlage - und sollte es zum Beispiel eine Sturmwarnung geben, beziehen wir am nächsten Tag unsere Notunterkunft im Jugendzentrum", informiert Schwabl."Weil immer mittwochs kostenloses Gemüse und Obst geliefert werden, kochen wir oft freitags Suppe über dem Lagerfeuer", erinnert sich Gebhardt. Besonders gerne backen die Kinder Stockbrot über dem Feuer. Ein Hektar Wald nennen die insgesamt 24 jungen Weidener ihren Kindergarten. "Und die Kinder lieben Besuch." Schwabl schmunzelt. "Am liebsten Spaziergänger mit Hunden." Gerade bei solchen Temperaturen sei es wichtig, viel mit den Kindern zu wandern, und da begegnet man so einigen Dingen. "Wir lassen uns gerne von den Kindern führen und entdecken immer wieder Neues." Auch die Tiere werden über die Feiertage etwas Neues im Wald entdecken: einen extra für sie geschmückten Baum mit leckeren Knabbereien.