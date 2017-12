Boris leidet an Diabetes. "Der Siebenjährige liebt die Feuerwehr und alles, was damit zusammenhängt", erzählt Boris' Betreuer Holger Scherer vom Kinderschutz in München.

Nun durfte der junge Weidener einen ganzen Tag bei der Flughafenfeuerwehr verbringen. Zusammen mit Bayern 1 hat die Nürnberger Flughafenfeuerwehr diesen Herzenswunsch erfüllt - genauer gesagt, drei Wünsche: "Löschen, retten, bergen". Boris durfte sogar beim Probelöschen dabei sein. Hier ist er gerade von seinem Ausflug mit der Drehleiter zurück: Zusammen mit einem Feuerwehrmann durfte er aus 40 Metern Höhe auf den Flughafen herabblicken. Bild: exb/BR/Dehler