In Anlehnung an Hollywood erhielten Miriam El Haj (Dritte von links) und Jana Apfelbacher (Dritte von rechts) den "Oskar Kunterbunt". Zuvor aber hatten die Kinder beim Ehrenvormittag im großen Turnzimmer gesungen: "Es gibt vieles, aber noch kein Lied über euch." In sechs Strophen würdigten sie die Arbeit von Jana Apfelbacher. Sie ist bereits ein Vierteljahrhundert bei der AWO als Erzieherin tätig und leitet seit 1997 den Kindergarten "Kunterbunt". Miriam El Haj ist seit 15 Jahren in der Küche beschäftigt. Die Kinder rechneten vor: "Du hast 2,5 Millionen Mal gelächelt und 1875 Kinder begrüßt." Küchenhilfe Miriam hat in dieser Zeit etwa 70 000 Teller gewaschen und doppelt so viel Bestecke gereinigt. Martha Pöllath (AWO-Bezirksverband) und Hilde Zebisch vom Ortsverband dankten für 25 Jahre gute Zusammenarbeit. Für den Elternbeirat gratulierten Monika Teichmann und Nicole Fichtner für viele Jahre Einsatz zum Wohle der Kinder. Bild: kzr