Ein Pfeifen, drei platte Reifen

Auf einem Reifen fährt sich's schlecht. Als der Besitzer eines Skoda am Montagmorgen zur Arbeit aufbrechen wollte, vernahm er ein Pfeifen. Das stammte vom vorderen linken Reifen. Als der Mann genauer nachsah, bemerkte er nicht nur dort ein Loch, sondern auch, dass die beiden hinteren Reifen bereits platt waren. Jetzt ermittelt die Polizei. Der grüne Skoda Rapid stand in der fraglichen Zeit - Samstag, 11.30 Uhr, bis Montag, 4.50 Uhr, - auf dem Parkplatz eines Wohnanwesens in der Fliederstraße. Hinweise an die Polizei, Telefon 0961/401-321.