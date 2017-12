Nach einem Jahr kämpfen und hoffen geht für Familie Piutkiewicz ein Traum in Erfüllung. Gleich zwölf Spender haben ihnen ein großes Stück Lebensqualität zur Weihnachtszeit beschert.

Die Gönner ermöglichten die Anschaffung eines Autos im Wert von 30.000 Euro mit einem Spezialumbau für Rollstuhlfahrer. Für Familie Piutkiewicz bedeutet das eine enorme Hilfe.Gut ein Jahr ist es her: Wie häufig zuvor steht die Familie vor dem Gebäude des Facharztes. Ihr elfjähriger Sohn Dominick ist von Geburt an schwerkrank. Er hat Muskelschwund und muss im Rollstuhl sitzen. Der Weg zum Arzt war wie immer beschwerlich. Die Mutter kann ihn ohne Hilfe von Ehemann Andreas nicht bewerkstelligen. "In unser altes Auto konnte man den über 100 Kilo schweren Rollstuhl nur zerlegt einladen", erzählt der Vater von drei Kindern. Seine Frau habe für die Arzttouren deshalb immer eine teure Sonderfahrt mit dem Taxi benötigt. Andere Reisen mit ihren drei Kindern seien unmöglich gewesen."Ich stand im letzten Jahr zur Weihnachtszeit vor dem Ärztehaus und versuchte, den Rollstuhl mit meinem Mann aus dem Wagen zu heben. Plötzlich fuhr ein Auto mit der Aufschrift ,Adventslicht für bedürftige Menschen' vorbei. Ich dachte, dass muss ein Zeichen sein", erzählt Jessica Piutkiewicz. Alles hätten sie versucht, um Hilfe zu bekommen. Bei vielen gemeinnützigen Organisationen und selbst bei Autohäusern hätten sie nachgefragt. Keiner habe geholfen. Ein gebrauchtes Auto mit rollstuhlgerechtem Umbau sei kaum zu bekommen, und ein neues hätten sie sich nie leisten können. Der Anruf bei Renate Freuding-Spintler von der Aktion "Adventslicht" sei für sie die letzte Möglichkeit gewesen."Ein gutes Jahr haben wir jetzt gekämpft", erzählt Freuding-Spintler. Nun habe sie endlich, mit Hilfe der zwölf Spender, das langersehnte Ziel erreicht. Neben "Adventslicht" haben sich die Aktion "Lichtblicke", die Kinderkrebshilfe Oberpfalz-Nord, die Lions-Clubs Weiden und Neustadt, die Klaus-und-Gertrud-Conrad-Stiftung, Antenne Bayern, die Marianne-Strauß-Stiftung, das Elly-Heuss-Gymnasium Weiden und die Grundschule Vohenstrauß beteiligt. Mit den Familien Kapferer und Happach hätten sogar zwei private Spender finanzielle Mittel mit eingebracht.Ausgehandelt wurde auch ein 4000 Euro Rabat bei der Opel Automobile GmbH in Rüsselsheim und bei Opel Franke in Weiden. "Wir haben auch noch einen Satz Winterreifen draufgelegt", erzählt Opel Franke-Geschäftsführer Peter Graf bei der Übergabe im Autohaus. "Wir haben nicht nur ein neues Auto bekommen", ist sich die Familie Piutkiewicz einig. Mit diesem Fahrzeug hätten sie nun mehr Zeit mit der Familie und die Möglichkeit, mit allen drei Kindern etwas zu unternehmen. Das sei das schönste Weihnachtsgeschenk.