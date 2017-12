Ein tunesisches Christkindl aus Vohenstrauß

Warten aufs Christkind... Das hat es lange nicht gegeben: An Heiligabend kam auf der Geburtstation des Weidener Klinikums überhaupt kein Kind zur Welt. Am ersten Feiertag kämpften sich dann gleich vier Babys ans Licht der Welt.

Das erste Weidener Christkindl 2017 heißt Josef Khelil. Die Eltern sind Tunesier, wohnhaft in Vohenstrauß: Meriam und Amor Khelil. Die Mama ist Dozentin für Französisch an der Volkshochschule Vohenstrauß. Papa Amor arbeitet seit einigen Jahren als Softwareentwickler bei einem Vohenstraußer Automobilzulieferer. Josef ist laut Mama Meriam auch in Tunesien ein beliebter Vorname. Der erste Sohn des Paares kam um 16.26 Uhr zur Welt (3150 Gramm, 51 Zentimeter). Die Geburt wurde durch Dr. Petronilla Karumba, eine Ärztin aus Kenia, und den türkischen Oberarzt Onur Önügören begleitet. Als weitere Christkindln am 25. Dezember folgten die Buben Eldar (20.10 Uhr) und Mohamed (22.37). Um 22.44 Uhr kam eine kleine Emma zur Welt.