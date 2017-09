Die seit April 2015 stabilen Buspreise geraten im nächsten Jahr wieder in Bewegung. Die Richtung? Natürlich nach oben. Der Hauptverwaltungsausschuss soll in seiner Sitzung am Donnerstag eine Tariferhöhung zum 1. Januar 2018 beschließen. Ein Zehnerl mehr kostet dann der Einzelfahrschein, selbst dann, wenn er als ermäßigt gilt.

Weiden bekenne sich nach wie vor zu einem leistungsfähigen und attraktiven Angebot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als Alternative zum Individualverkehr und trage hierfür den Defizitausgleich in beträchtlicher Höhe, heißt es in der Tischvorlage. Für das Jahr 2016 waren dies 1,01 Millionen Euro. Für 2017 fiel bis einschließlich August ein Defizit von 670 000 Euro an. Aufgrund dieser Leistungen sei es legitim, "nach mehrjähriger Preisstabilität auch wieder über Verbesserungen auf der Einnahmeseite nachzudenken". "Nachdem staatliche Ausgleichszahlungen von der Stadt nicht beeinflusst werden können, muss das Augenmerk auf die Fahrpreise gerichtet werden."Die Stadt hat den Verkehrsunternehmer, die Firma Wies-Faszinatour, gebeten, neue Tarife zu erarbeiten, die ab dem 1. Januar 2018 gelten sollen. Zugleich war die Vorgabe, einen Tarif "Stadtbus-Land" zu schaffen, der für die mit den Linien 4 und 94 bedienten Nachbargemeinden Schirmitz und Pirk (inklusive deren Ortsteile) gelten sollte. Der Preis für den Einzelfahrschein erhöht sich von 1,60 auf 1,70 Euro, der für den ermäßigten Einzelfahrschein von 1,10 auf 1,20 Euro und damit um 9,09 Prozent. Im neuen Tarif "Stadtbus-Land" sind 1,90 und ermäßigt 1,40 Euro fällig. 20 Cent mehr als bisher kostet der Einkaufsfahrschein nun mit 3,40 Euro. Im "Landtarif" sind 3,80 Euro zu bezahlen. Die Fünferkarte erfordert 6,50 Euro (bisher 6,40 Euro), im "Landtarif" 7,50 Euro.Die Schülerwochenkarte gibt's für 8,70 Euro (bisher 8,50 Euro), die Landkreisschüler zahlen 10 Euro. Für die Schülermonatskarte ist mit 26,50 Euro ein Euro mehr als bisher zu berappen. Mit 30,50 Euro müssen Schüler aus dem Landkreis kräftiger in die Tasche greifen.Die Familientageskarte verteuert sich um 20 Cent auf 5,20 Euro (im "Landtarif" 5,80 Euro), die Erwachsenenmonatskarte um einen Euro auf 34,50 Euro ("Landtarif": 39,50 Euro) die Job-Tickets (A) von 306 auf 318 Euro, im Tarif "Stadtbus-Land" fallen 366 Euro an. Die Jobtickets (B) verteuern sich um 6 auf 180 Euro (im "Landtarif" auf 205 Euro). Das Jahresticket im Monatsabo kostet künftig 336 Euro (bisher 324 Euro, plus 3,70 Prozent). Im "Stadtbus-Land" sind 384 Euro fällig.Die geringsten prozentualen Steigerungen fänden bei den Tarifen (zum Beispiel für eine Fünferkarte plus 1,56 Prozent) statt, die Anreize für das regelmäßige Benutzen des Stadtbusses bieten, meint die Stadtverwaltung.