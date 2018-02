Einbruch in Kindergarten

Auf der Suche nach Käse war der Unbekannte sicher nicht. Was er sich bei diesem Einbruch erhofft hatte, ist laut Polizeipressesprecher Mario Schieder allerdings unklar. Der Täter drang nämlich in den Kindergarten Lorenz Werthmann in der Infanteriestraße ein. Eines seiner Ziele: Der Raum der Mäusegruppe.

Doch auch hier fand sich keine Beute. Zugeschlagen hat der Einbrecher zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Um in das Haus zu gelangen, hatte er zunächst ein Fenster aufgehebelt. Im Gebäude brach er - so Mario Schieder - mehrere Türen auf und durchsuchte diese Räume. Doch statt Beute zu machen, hinterließ er vor allem Sachschaden. Die genaue Höhe steht noch nicht fest. Dank umfangreicher Spuren kann der Täter womöglich schnell ermittelt werden. Dennoch bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0961-401-320.