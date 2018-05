Mit einigen kuriosen Vorfällen muss sich die Polizei beschäftigen.

So brechen Unbekannte nicht nur das Innenfenster des Kiosks in der Max-Reger-Schule auf: Sie versuchen, das Außenfenster aufzuhebeln. Die Täter, die in der Nacht zum Freitag auftauchen, entwenden aber nichts. Schaden: 2500 Euro.Ein 25-Jähriger verlegt seinen Wohnsitz nach Tschechien. Dennoch kann er nicht verhindern, dass die Weidener Polizei am Freitag den U-Haftbefehl vollzieht. Er sitzt.Mittelschwere Verletzungen zieht sich eine 64-Jährige zu: Sie fährt am Freitag mit Rad und Anhänger hinaus zum Waldspiel. Dabei übersieht sie den über den Weg liegenden Baum und stürzt.Diese beiden Herren kennen sich und treffen am Samstagmittag in Neunkirchen aufeinander. Der 69-jährige Neunkirchener beleidigt den 32-jährigen Weidener. Die Polizei muss einschreiten, den Streit schlichten und den "Beleidiger" anzeigen.Zu einer Kratz-Attacke lässt sich ein etwa 20-jähriger, schwarzhaariger Unbekannter in der Fußgängerzone hinreißen: Er greift am Samstag, um 14 Uhr einem 18-jährigen Syrer unvermittelt ins Gesicht, wobei dieser leicht verletzt wird.Drogentypische Auffälligkeiten überführen am Samstagmorgen einen 19-jährigen Autofahrer. Ein Urin-Schnelltest bestätigte den Marihuana-Konsum. Die Polizei unterbindet die Weiterfahrt.