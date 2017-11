Ein unbekannter „Sammler“ ist in der Zeit von Freitag, 16.45 Uhr, bis Sonntag, 11.20 Uhr, in die Sammlerzentrale in Weiden in der Ringstraße eingebrochen. Er klaute hauptsächlich "Yu-Gi-Oh"-Karten.

Laut Polizeibericht verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Nebentüre Zugang zu dem Geschäft für Sammlerware. Er nahm Gegenstände im Wert von 2000 Euro, hauptsächlich "Yu-Gi-Oh"-Sammelkarten, mit. Nach dem Diebstahl verließ der Unbekannte das Geschäft über den Haupteingang.Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib der ungewöhnlichen Sammelware an die PI Weiden, Telefon 0961-401-320.