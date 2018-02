Zu einem Küchenbrand kam es am Montag, 19. Februar, zwischen 6 und 7 Uhr in Weiden in der Altstraße.

Nach ersten Angaben hatte wohl ein Abfalleimer zu brennen begonnen. Laut der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz mussten die Feuerwehrleute eine Person aus dem Gebäude retten. Insgesamt waren vier Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen.