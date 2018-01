In der Christian-Seltmann-Straße in Weiden, auf Höhe der Autobahnausfahrt Weiden West, kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Rollerfahrer. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr regelt derzeit den Verkehr. Laut Polizei sind weder Straße noch Ausfahrt komplett gesperrt. Andere Verkehrsteilnehmer werden an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kann jedoch zu leichten Behinderungen kommen.