Die Kinder zur Kita zu bringen und wieder abzuholen, ist für die meisten Eltern eine einfache Alltagsaufgabe. Für Rollstuhlfahrerin Manuela Hachmann war der Eingang des "Tohuwabohu" jedoch lange ein Hindernis. Das hat sich geändert.

Großzügige Spenden ermöglichten es, den Eingang des Kinderhauses "Tohuwabohu" im vergangenen Jahr barrierefrei umzubauen. Gesponsert wurde das Projekt zum einen von der Stegmann Personaldienstleistungen GmbH mit 5000 Euro. Weitere 900 Euro kamen bei der Spendensammlung des AMC Weiden bei einem Oldtimertreffen zusammen. Unterstützt wurden sie dabei vom Autohaus Forster und der Versicherungsagentur Erwin Seitz.Hachmann ist körperlich beeinträchtig und auf ihren Rollstuhl angewiesen. Zwei ihrer drei Kinder werden derzeit im "Tohuwabohu" betreut. Vor dem Umbau war sie auf die Hilfe von Passanten oder anderen Eltern angewiesen. Durch den barrierefreien Eingang und den Knopf zur automatischen Türöffnung kann Hachmann nun Sohn Finn-Luca und Tochter Chiara-Michelle selbstständig zum Kinderhaus bringen und abholen. "Es fühlt sich toll an, diese Alltagsaufgabe alleine zu schaffen", freut sich die Weidenerin"Der barrierefreie Eingang ist nicht nur für Rollstuhlfahrer wichtig. Vor allem auch Eltern, die mit Kinderwägen unterwegs sind, profitieren von dem Umbau", erklärte Kinderhausleitung Doris Schörner. Derzeit werden in der Integrationseinrichtung fünf Kinder integrativ betreut. Niemanden aufgrund körperlicher Einschränkungen zu benachteiligen, ist Schörner besonders wichtig. "Man muss auch temporäre Beeinträchtigungen beachten. Kinder, die kurzzeitig auf Krücken angewiesen sind, haben es jetzt deutlich einfacher", merkte sie an .