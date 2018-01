(rdo/dko) Der kräftige Schneefall von Samstag auf Sonntag hat vielerorts vollen Einsatz gefordert. Die einen verordneten sich deshalb Schneeschippen als Vormittagssport. Im Stockerhutweg etwa leisteten Manuel Fischer und Sohn Maurice Fleißarbeit: Sie schaufelten den zugeräumten Fußgängerüberweg an der Ampel zur Albert-Schweitzer-Schule und zum Kindergarten Kreuz Christi zusätzlich zum Fußweg frei. Doch machte der Schnee nicht nur Arbeit, sondern auch kreativ. Schneemänner und Iglus sprießten in den Gärten. Andere schnappten sich Schlitten oder Ski, heizten die Hänge hinunter und hatten einen Riesenspaß. Doch aller Anfang ist schwer, aber machbar. Entsprechend viel hatten auch die Skilehrer der Region plötzlich zu tun. Und das wird wohl vorerst so bleiben. Schnee soll auch an diesem Montag fallen. Dann müssen Vater und Sohn auch wieder ran.