Das Technische Hilfswerk Weiden leistete wichtige Schützenhilfe beim Großbrand eines Industriegebäudes in Röslau, bei dem eine meterhohe Rauchsäule aufstieg. Ein kunststoffverarbeitender Recycling-Betrieb auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses war in Brand geraten. Das THW Weiden war mit sieben Fahrzeugen knapp über zehn Stunden im Einsatz. Insgesamt 260 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz, Polizei und Technischem Hilfswerk waren vor Ort.

Die 16 ehrenamtlichen THW-Einsatzkräfte aus Weiden übernahmen die Beräumung des Brandgutes mit dem Bergungsräumgerät sowie die Unterstützung bei der Brandbekämpfung. Das gelagerte Kunststoffvlies geriet immer wieder in Brand und musste sorgfältig getrennt und mit einem Schaumteppich bedeckt werden. Durch die hohen Temperaturen des Feuers war eine Halle nicht mehr zu retten. Zwei THW-Baufachberater aus Hof und Weiden ordneten einen teilweisen Notabriss an. Die Fachgruppe Räumen aus Weiden legte die Halle an den einsturzgefährdeten Stellen mit schwerem Gerät nieder.