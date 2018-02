Die Eiszeit hat begonnen. Und zwar die, die fast jedem schmecken dürfte. Schließlich ist von Joghurt über Stracciatella bis zu Feige-Mandel so einiges an Sorten in der neuen Saison geboten. Und das Beste daran: Bei 0 Grad können die Eisesser wie diese beiden Mädchen hier gemächlich genießen. Zum Dahinschmelzen müssen die Temperaturen schließlich noch mächtig steigen. Bild: gsb