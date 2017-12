Der Countdown läuft. "Elephants On Tape" bringen ihr erstes Album heraus. Für die letzten Schritte sammeln sie bis 8. Dezember Geld über eine Crowdfunding-Webseite. 7000 Euro ist das Ziel, weit über die Hälfte haben sie schon zusammen. Der Weidener Markus Rom hat die Band mit begründet. Im Interview erzählt der 27-Jährige, was Crowdfunding bringt - für die Band und ihre Unterstützer.

Markus Rom: Wir haben sehr viel Zeit und Herzblut in dieses Album gesteckt, nun sollen so viele Menschen wie möglich von unserer Musik erfahren. Damit das passieren kann, brauchen wir bei einigen finanziellen Posten Unterstützung, um die Veröffentlichung so umzusetzen wie wir sie uns vorstellen.Crowdfunding funktioniert wie eine Preorder - man unterstützt uns also nicht mit einer Spende, sondern erhält auch eine Gegenleistung dafür. Je nach Unterstützerbetrag bekommt man eine CD, eine Schallplatte, ein Konzertticket oder sogar ein Konzert. Die "Dankeschöns" haben wir so gestaffelt, dass für jeden Geldbeutel etwas dabei ist.Jeder Unterstützer wird Teil des Projektes und ermöglicht die Produktion unseres Debütalbums. Als Dankeschön bekommt man unsere Musik noch vor der offiziellen Veröffentlichung unter den Weihnachtsbaum gelegt. 100 Prozent des Fördergeldes fließen in unabhängige und handgemachte Musik. Man geht dabei kein Risiko ein - sollten wir die Zielsumme am Ende nicht erreichen, erhält jeder Unterstützer sein Geld zurück.Bis zum 8. Dezember läuft das Crowdfunding-Projekt noch. Über 60 Prozent haben wir bereits erreicht, weshalb wir guter Dinge sind, dass es klappt. In den letzten Wochen wurden wir von etlichen Seiten auf überwältigende Weise unterstützt, wir machen jetzt nochmal ordentlich Werbung, damit das so bleibt.___Für alle, die die Band per Crowdfunding unterstützen wollen: