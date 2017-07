Geld für Posaunen, Orgel und Jugend

Neunkirchen. (mte) Bereits im Mai zog es mal wieder Tausende Besucher zum Hoffest der Familie Brunner in Neubau. Das freute aktuell gleich mehrere Organisationen.So überreichten die Vertreter des ELJ-Freundeskreises Neunkirchen beim ökumenischen Kirchenfest 1400 Euro. Das ist der Erlös aus dem Kuchenverkauf, den sie traditionell bei dem Hoffest stemmen. Reinhard und Helga Brunner legten noch mal 750 Euro drauf. Doch an wen ging das Geld im Detail?Mit jeweils 350 Euro unterstützt der ELJ-Freundeskreis Neunkirchen um Martin Beutner und Hans Miederer den Bezirksverband der Evangelischen Landjugend, das Projekt Simultankirchenradweg sowie die evangelischen Gemeinden in Rothenstadt mit Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler und in Neunkirchen mit Pfarrer Andreas J. Ruhs .Doch damit nicht genug. "Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele Menschen zu unserem Hoffest und zum Gottesdienst nach der Fahrradsternfahrt gekommen sind", sagte Reinhard Brunner. Deshalb möchten er und seine Frau Helga darüber hinaus Geld spenden. 100 Euro gehen an den Posaunenchor Rothenstadt, 150 Euro an den Posaunenchor Neunkirchen sowie 500 Euro an die evangelische Kirchen Rothenstadt für die Restaurierung der Kirchenorgel dort. Die Orgel ist knapp über 100 Jahre alt, stammt noch aus der berühmten Orgelbau-Anstalt Steinmeyer in Oettingen und liegt Helga Brunner sehr am Herzen.