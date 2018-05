"Es geht einfach darum, Freude am gemeinsamen Musizieren zu haben", beschrieb Christina Hermann, Lehrerin an der Clausnitzer-Grundschule, das Ziel des Aktionstags Musik. Die Schule nimmt bereits im dritten Jahr in Folge an der Initiative der Bayerischen Landeskoordinierungsstelle Musik teil. Die Kooperation mit dem Elly-Heuss-Gymnasium findet hingegen zum ersten Mal statt. Abwechselnd singen und tanzen die Clausnitzer-Chorschüler und die Klasse 5 c des "Elly". Begleitet werden sie von Hermann an der Gitarre und Referendarin Annemarie Kohl am Klavier. Zum Abschluss gingen alle Schüler gemeinsam auf eine musikalische Reise nach Afrika und lernten das Lied "Helele".