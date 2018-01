Gerade in der Weihnachtszeit denken Menschen an ihre Nächsten. Und die können manchmal auch weit weg sein, etwa in Südindien. Doch der Verein "Hoffnung für Menschen" rückt die Bedürftigen dort, gerade Witwen und Waisen, immer wieder ins Blickfeld der Nordoberpfälzer. Und so hat der Elternbeirat des Kinderhauses St. Elisabeth bei seiner diesjährigen Weihnachtsaktion an den Verein gedacht.

Mütter und Väter haben große Engel und zuvor schon Martinsgänse aus Plätzchenteig gebacken und rund um Kindergarten und Kirche verkauft, Honig aus eigener Herstellung angeboten, ein Glücksrad aufgestellt und ein paar größere Spenden erhalten. Insgesamt sind so 1200 Euro zusammengekommen, erläutern die Elternbeiratsvorsitzenden Maria Baumgärtel und Daniela Tubifato bei der Übergabe des Schecks an Angelika Taube, stellvertretende Vorsitzende von "Hoffnung für Menschen", und Christine Götzl, Beauftragte für Existenzgründungen und Slumpatenschaften.Mit dem Betrag werden zwei Milchkühe für notleidende Familien angeschafft. Darüber hinaus übernimmt der Elternbeirat eine Kinderpatenschaft für einen Buben oder ein Mädchen in einem der drei Kinderdörfer. Diese Patenschaft soll über das Jahr 2018 hinaus bestehen bleiben. "Unsere Kinder genießen eine so gute Ausbildung und Betreuung, da möchten wir etwas weitergeben", sagt Baumgärtel."Hoffnung für Menschen" engagiert sich unter anderem mit drei eigenen Kinderdörfern in Südindien. Der Verein unterstützt zudem arme Fischerfamilien, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und Waisenhäuser.