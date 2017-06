Der Landesjugendfeuerwehrtag ist als Geschenk an die Weidener Wehr gedacht. Der Anlass: Sie feiert 25 Jahre Jugendfeuerwehr.

(hcz) Landesjugendfeuerwehrwart Gerhard Barth (Rückersdorf) bezeichnete die Wahl von Weiden als Austragungsort am Donnerstag als Geschenk. Ein Geschenk, das allerdings auch viel Arbeit macht und große Verantwortung fordert.27 Gruppen aus ganz Bayern sind zurzeit in Weiden zu Gast. Die Nachwuchs-Feuerwehrleute messen sich am heutigen Samstag ab 8.30 Uhr beim Kepler-Gymnasium in verschiedenen Disziplinen, wie etwa dem kompletten Aufbau einer Löschstrecke. Siegerehrung ist gegen 13.30 Uhr. Die zwei erfolgreichsten Gruppen dürfen zum Bundesentscheid nach Falkensee fahren.Am Donnerstag empfing Oberbürgermeister Kurt Seggewiß zusammen mit Politikern aus Stadt und Land die Funktionäre und Jugendwarte im Alten Schulhaus. Unter dem Symbol der lodernden Flamme mit stilisiertem Feuerwehrhelm seien auch in Weiden 60 Jugendliche in fünf Gruppen aktiv, berichtete er. Deshalb mache es ihn stolz, dass der Feuerwehrverband die Max-Reger-Stadt für den 12. Landesjugendfeuerwehrtag gewählt hat. In einer Stadt mit 45 000 Einwohnern und etwa 1000 Einsätzen pro Jahr sei eine starke Feuerwehr der Garant für die Sicherheit der Bürger. Der rege Zulauf sei Beweis für Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein der jungen Leute.Direktor Ludwig Zitzmann unterstützte namens der Sparkasse Oberpfalz Nord das außerordentliche Ereignis mit 1500 Euro. Den Scheck überreichte Zitzmann an Stadtbrandrat Richard Schieder und Stadtjugendwart Peter Stahl. Barth würdigte die gute Arbeit Stahls, des dienstältesten Jugendwarts in ganz Bayern, mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Gold. Die Medaille der Landesjugendleitung verlieh er Stadtbrandrat Schieder sowie Kapitänleutnant Johannes Langendorf. Seggewiß erhielt eine Erinnerungsplakette. Barth berichtete von der "Feuerwehrkarriere" derjenigen, die im Mai 1992 als Erste bei der Jugendfeuerwehr waren. Klaus Heimann und Ronny Pressl seien inzwischen hauptberuflich bei der Feuerwehr, Markus Kraus sei nun Jugendwart.Mit Abzeichen in Bronze, Silber und Gold zeichneten Barth und stellvertretender Landesverbandsvorsitzender Norbert Thiel zahlreiche Bewerter für ihre langjährige Tätigkeit in den Wertungsrichter-Teams aus. Diese werden auch am heutigen Samstag auf dem Sportplatz des Kepler-Gymnasiums ein strenges Auge auf den Nachwuchs haben.