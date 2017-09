Pause beendet, sie sind wieder da - und wie: Der Regensburger Songwriter Mathias Kellner und seine Band. Und es ist eine fulminante Rückkehr - davon haben sich die Fans am Samstag im Rothenstädter Rockmusikclub "Salute" überzeugen können.

"Ein voller Erfolg", bilanzierte "Salute"-Chef Tom Bauer. Kurz zur Vorgeschichte: Als die Jungs von der "Kellner Band" nach ihrer vierten Studioplatte "Kinda Wild" und etwa 400 Auftritten in nur fünf Jahren eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegten, zerstreuten sich die Mitglieder in alle Himmelsrichtungen. Doch nun trafen sie im Studio wieder zusammen. Im "Salute" präsentierten ihre neue EP "The Basement Tape" und touren unter dem Namen wieder. Bei dem Konzert folgte ein Country-Rocker einer Ukulelen-Ballade. EinPopsong mischte sich mit einem irisch angehauchten Seemannslied.